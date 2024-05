[Video] Falcao rompe el silencio y habla de su convocatoria para Copa América

La Selección Colombia espera con especial ilusión para la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos a partir del 20 de junio. Con el debut programado contra Paraguay el próximo 24 de junio en Houston, Texas, el equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo es uno de los favoritos al título y busca ratificarlo en la cancha.

La expectativa es alta, ya que el combinado nacional llega con una racha impresionante de 21 partidos invicto por lo que el objetivo es claro: ganar el título continental y cualquier resultado menor a llegar a la final será considerado un fracaso.

Le puede interesar: Otro jugador de Selección Colombia llega al Lens de Francia

Cuando nos acercamos mas y más a la inauguración del torneo, las miradas están puestas en la convocatoria que Lorenzo dará a conocer en los próximos días. Uno de los nombres que más suscita interés es el de Radamel Falcao García, quien es el goleador histórico del combinado patrio, pero no goza de un gran presente a nivel de clubes.

Recientemente Falcao habló sobre sus expectativas y deseos de ser parte del plantel para la Copa América. En una entrevista con CNN, el delantero de 38 años, expresó su deseo de seguir representando a la selección colombiana.

"Yo creo que esta temporada no he tenido la oportunidad de volver porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable, como para ser tenido en cuenta en la selección, yo creo que también seguiré soñando con poder estar ahí", declaró Falcao.

Sus palabras reflejan no solo su ilusión por volver a vestir la camiseta tricolor, sino también su confianza en que el entrenador Néstor Lorenzo sigue atento a su rendimiento. "Llegará el momento que ya diga, 'Bueno, ya está bien', pero mientras tanto, sé que el entrenador está pendiente de mí y cuenta conmigo", añadió el delantero.

Analizando sus declaraciones, es evidente que Falcao no ha perdido la esperanza ni la motivación de seguir compitiendo al más alto nivel. Su deseo de ser parte de la selección colombiana para la Copa América es fuerte, y su experiencia y liderazgo podrían ser valiosos para el equipo.

Video de las declaraciones de Falcao