[Video] Jugador del Pereira le pegó un puño a un recogebolas en partido con Bucaramanga

Atlético Bucaramanga vivió una jornada histórica este domingo al lograr su segunda clasificación a la final de la Liga BetPlay 2024-I tras vencer a Deportivo Pereira por 3-1. El encuentro, celebrado en el estadio Alfonso López, estuvo cargado de emociones y contó con un vibrante apoyo del público local, ansioso por ver a su equipo avanzar a la etapa decisiva del torneo.

El partido comenzó con intensidad desde el primer minuto, reflejando la importancia del encuentro para ambas escuadras. Bucaramanga, conocido como el conjunto leopardo, abrió el marcador con un gol de Fabián Sambueza, desatando la euforia en las gradas. Posteriormente, Jhon Córdoba y Daniel Mosquera ampliaron la ventaja para los locales, sellando una actuación destacada. Deportivo Pereira intentó reaccionar y logró descontar con un tanto de Andrés Ibargüen, pero no fue suficiente para revertir el resultado.

Con el 3-1 a favor de Bucaramanga y gracias al "punto invisible", que les otorgó la ventaja necesaria para superar a sus rivales directos, el equipo logró asegurar su boleto a la final, un hito que no alcanzaban desde hacía varios años. Sin embargo, lo que debió ser una celebración sin sombras se vio empañado por un lamentable incidente que ocurrió en los minutos finales del partido.

Cuando el reloj marcaba el minuto 85, el ambiente en el campo de juego cambió drásticamente. Ederson Moreno, jugador de Deportivo Pereira, que acababa de ser sustituido, se vio envuelto en una discusión acalorada entre los banquillos. En un acto inexplicable, Moreno agredió a un joven recogebolas del Bucaramanga, propinándole un puñetazo que dejó atónitos a los presentes.

El árbitro del encuentro, Carlos Betancur, no dudó en mostrar la tarjeta roja a Moreno, expulsándolo inmediatamente del campo. Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron de comentarios de rechazo y condena hacia la violenta acción del jugador. Hinchas y comentaristas deportivos coincidieron en calificar el comportamiento de Moreno como inaceptable y antideportivo, pidiendo sanciones ejemplares por parte de las autoridades del fútbol colombiano.

El video del incidente se viralizó rápidamente, mostrando claramente el momento de la agresión y la posterior expulsión de Moreno. En las imágenes se puede ver al jugador de Pereira perdiendo los estribos y golpeando al joven recogebolas, quien, sorprendido y asustado, cae al suelo mientras sus compañeros intentan intervenir.

Este desafortunado suceso ha generado un amplio debate sobre la necesidad de promover el juego limpio y el respeto en el fútbol, no solo entre los jugadores, sino también hacia todos los involucrados en un partido. La agresión de Moreno es un recordatorio de que la pasión por el deporte nunca debe convertirse en violencia.

Mientras tanto, Bucaramanga se prepara para afrontar la gran final, con la esperanza de conquistar el título de la Liga BetPlay 2024-I. Los hinchas del equipo leopardo celebran con entusiasmo el logro de su equipo, y sueñan con la primera estrella.

El video de la agresión al recogebolas