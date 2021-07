Yerry Mina rompió el silencio: detalles del altercado con Messi en Copa América

Una de las tantas polémicas que se vieron en la Copa América fue durante el partido de las semifinales entre Colombia y Argentina cuando en una definición por penales el arquero Emiliano Martínez optó por lanzar palabras fuertes en aras de desconcentrar a sus rivales.

Yerry Mina fue uno de los más cuestionados por errar su penal ante el popular ‘Dibu’ y encima protagonizó un pequeño altercado con Lionel Messi, pues el jugador argentino le gritó “Bailá ahora... bailá ahora” cuando Argentina ganó la serie y clasificó a la final; esto haciendo referencia a los constantes bailes de celebración del colombiano, que por ejemplo realizó ante Uruguay en cuartos.

Yerry Mina estuvo en la presentación de su fundación en Guachené y los periodistas le preguntaron por este particular, ente eso, Mina respondió con tranquilidad: "Lo que sucedió en los penales son cosas del fútbol, creo que a nosotros nos faltó hablar un poquito porque el arquero de ellos nos había estudiado".

"Lo que pasó con 'Leo' es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol; la vida da muchas vueltas, da revanchas, estoy tranquilo porque Leo es una gran persona, lo conocí en Barcelona y le agradezco por el apoyo que me brindó allá, siempre lo respetaré” agregó el zaguero del Everton.

Y siguió elogiando a Lionel: “A Messi lo admiro por lo que es, en ese momento los dos estábamos defendiendo nuestra Selección, si puedo dar la vida por mi Selección la voy a dar, pero ya lo que pasó quedó ahí, no pasa nada más".

Además, estuvo con Juan Guillermo Cuadrado y hablaron sobre cómo les gusta jugar en la Selección Colombia: “Yo creo que la Selección puede jugar con cualquier esquema. Nosotros nos adaptamos a cualquier esquema y posición en el terreno de juego”

“Por ejemplo, si en el último minuto me toca ir adelante a buscar un gol, yo no le voy a decir que no al ‘profe’ Reinaldo... A parte, siempre y cuando respetando las decisiones del técnico y tratando de comprender lo que diga él podemos jugar con cualquier esquema”, cerró Mina.