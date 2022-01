Barcelona remontó y pasó a octavos de final de la Copa del Rey

Barcelona, vigente campeón del torneo copero, tuvo que sufrir para remontar este miércoles al Linares, al que derrotó por 2-1 para meterse en los octavos de final de la Copa del Rey.

Con goles del francés Ousmane Dembelé (63) y del joven Ferran Jutglà (69), el Barça remontó el tanto inicial de Hugo Díaz (19).

El primer partido del brasileño Dani Alves en su regreso al Barcelona fue muy accidentado para los azulgrana, sobre todo en la primera parte, cuando el modesto Linares se mostró muy combativo, llegando a adelantarse en el marcador gracias a un buen cabezazo de Hugo Díaz (19).

Pero el cansancio que se fue acumulando en las piernas de los jugadores locales y, sobre todo, la salida tras el descanso de tres titulares (Gerard Piqué, Frenkie de Jong y Ousmane Dembelé), permitió al Barça remontar la eliminatoria.

Empató el extremo francés, que sigue sin responder a la oferta de renovación ofrecida por el club, con un zurdazo desde fuera del área que sorprendió al portero ghanés Brimah Razak (63).

Ese tanto fue un mazazo para el equipo andaluz, que apenas unos minutos después se vio por debajo del marcador en la eliminatoria tras un tanto del joven Jutglà en una buena jugada personal por la izquierda que culminó con un disparo cruzado pegado al palo (69).

No obstante, y pese a no tener ya la fuerza de la primera parte, Linares no se dio por perdido y pudo haber llevado el partido a la prórroga, pero el disparo de Carracedo se estrelló en la cruceta del arco defendido este miércoles por el brasileño Neto.