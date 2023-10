Copa Libertadores Femenina 2023: cuál fue el equipo campeón

Una anotación de Millene en un partido muy cerrado le permitió este sábado al Corinthians vencer 0-1 al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores Femenina para ganar así su cuarto título del torneo continental, lo que hace al equipo paulista el más veces ganador del campeonato.



En el estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali, el gol de Millene rompió la paridad de un juego muy reñido, marcado por el juego fuerte y la tensión propia de un clásico, y las atajadas de Lelê, en la arremetida final del Verdao, le permitieron al Timao llevarse el triunfo.



El partido arrancó con mucho juego fuerte y estuvo muy luchado en la mitad de la cancha, pero Las Bravas fueron las que empezaron a tomar el control y tuvieron el primer acercamiento a la portería de Amanda Souza con un remate en un tiro libre de Yasmim al minuto 8.



Cinco minutos después llegó la oportunidad más clara para el equipo de Arthur Elias cuando la centrocampista Camilinha derribó en el área a la movediza Gabi Portilho y la árbitra pitó penalti.



La encargada de cobrar fue Vic Albuquerque y el fuerte remate que mandó se estrelló en el vertical derecho.

Palmeiras se apropió del balón pero su mejor jugadora, la atacante Bia Zaneratto, no encontraba huecos ni lograba demostrar su mejor fútbol.



Eso lo aprovechó el Corinthians que al 29 anotó el 0-1 en una jugada muy rápida por el costado derecho en la que Portilho mandó un centro que se desvió en una rival y le quedó a Millene que sacó un fortísimo remate en el área que fue imposible de atajar para Amanda.



El Verdao, que lució desconectado y no mostró el fútbol armónico que lo llevó hasta la final, tuvo su primera oportunidad al 31 en una serie de toques de Zaneratto, Lais Estevam y Amanda Gutierres, que sacó un derechazo en el borde del área que besó el palo izquierdo de la portería de Lelê, que hasta ese momento era una espectadora más del juego.



Eso lo respondió el Timao con otra gran jugada de Portilho por la derecha que terminó con un disparo fortísimo de Albuquerque que atajó, con muchísima solvencia y flexibilidad, Amanda.



En el segundo tiempo, el Palmeiras salió con ganas de empatar, pero se encontró con un hueso duro de roer que se plantó muy bien en campo propio y trató de hacer daño al contragolpe.



Sin embargo, Las Bravas tuvieron que lidiar con una dificultad: la expulsión por doble amonestación de la central Tarciane, que protestó sin éxito y dejó a su equipo con 10 jugadoras.



Ante esta situación, el técnico del Verdao, Ricardo Belli, envió a la cancha a la argentina Yamila Rodríguez para buscar la profundidad que su equipo no encontraba.

No tuvo éxito porque el trabajo defensivo de Katiuscia, Mariza, Yasmin y Andressa, que ingresó tras la expulsión de su compañera, fue monumental.



La más clara la tuvo la lateral Katrine, que sacó un fortísimo zurzado que atajó al minuto 90 Lelê, que como en el resto del torneo respondió cuando su equipo más la necesitó.



Luego llegaron otras dos oportunidades in extremis, que el Palmeiras no había creado en todo el partido y que atajó con solvencia la portera del Timao, que culminó la jornada como heroína.



Eso no le bastó para empatar y el Corinthians celebró su cuarto título de la Copa Libertadores.



A primera hora, en el partido por el tercer puesto, el Atlético Nacional venció 3-2 al Internacional de Porto Alegre.