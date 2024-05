Alejandro Restrepo tiene problemas en Copa Libertadores: es oficial

Alianza Lima avisó a Alejandro Restrepo de cara a la Copa Conmebol Libertadores y su futuro. Pues, tras quedar en posiciones lejanas de la clasificación en el certamen local de Perú, el trabajo del ex Deportivo Pereira se sujeta a la competencia continental.

El panorama es complejo, dado que, Alianza Lima no está en zonas privilegiadas en la Copa Libertadores. Apenas suman dos empates en tres partidos disputados, mientras que el líder del grupo, Fluminense, acumula cinco unidades, cómodos en la parte alta cerca de asegurar la clasificación.

Por la cuarta jornada de la Libertadores, Alianza Lima recibe a Cerro Porteño, equipo que le supo ganar cuando jugaron en Paraguay sobre el final del compromiso. Los aliancistas buscan sus primeros tres puntos para complicar el grupo, pero, infortunadamente, para las pretensiones que tiene el club de Matute, Alejandro Restrepo contará con una baja muy sensible en la zona defensiva.

Se trata de uno de los referentes de Perú y del club. Carlos Zambrano no salió de la mejor manera en el partido liguero cuando Alianza Lima enfrentó a Cajamarca. El zaguero central, ex Boca Juniors tuvo que dejar el campo de juego, y no pudo culminar los 90 minutos en la victoria aliancista por la mínima diferencia.

Aunque todavía no está completamente descartado, Alejandro Restrepo esperará al defensor central hasta el último momento a la espera de ver si podrá o no alinearlo, o, por lo menos, contar con él en el banquillo de suplentes si es necesario. De acuerdo con el diario Líbero, indicaron que, “Carlos Zambrano presenta molestias en la zona de los abductores. El comando técnico de Alianza Lima confía en la capacidad y experiencia. Es vital para la estrategia defensiva y uno de los líderes del equipo”.

Vale la pena destacar que cuando la continuidad de Alejandro Restrepo tambaleaba por los resultados conseguidos en la liga de Perú, Carlos Zambrano fue uno de los tres jugadores que respaldaron al estratega colombiano en la rueda de prensa posterior a una derrota liguera.