América de Cali: calendario de partidos en septiembre

Recta final para la preparación del América de Cali, pensando en retomar la competencia oficial. El equipo vallecaucano afrontará, primero que todo, la Superliga Betplay frente al Junior de Barranquilla en partido de ida y vuelta, pero al mismo tiempo deberá volver a disputar la Copa Libertadores, viajando a suelo brasileño.

Luego de seis meses de para, el actual campeón del fútbol colombiano se alista para volver a las canchas. Muchas cosas han pasado en el elenco escarlata desde que jugó su último encuentro oficial, entre ellos el cambio de cuerpo técnico. El argentino Juan Cruz Real asumió las riendas del banquillo para reemplazar a Alexandre Guimaraes, a quien no se le renovó el contrato.

También se dieron varias salidas en la plantilla de futbolistas, entre ellos la del argentino Matías Pisano. En todo caso, América de Cali conserva una columna vertebral fuerte, que le permite soñar con varios objetivos trazados, que incluyen la Superliga Betplay, enfrentando en partido de ida y vuelta al Junior de Barranquilla.

Ahora bien, el gran reto del equipo dirigido por Juan Cruz Real es la Copa Libertadores, torneo del cual volvió a ser participe en 2020 tras once años sin hacerlo. El choque frente a Internacional de Porto Alegre será el próximo obstáculo (16 de septiembre) de los rojos para luego recibir a la Universidad Católica de Chile en Cali (23 de septiembre). A los brasileños volverá a enfrentar el 29 de septiembre.

América de Cali: calendario de partidos en el mes de septiembre

Superliga Betplay

8 de septiembre: Junior vs América de Cali, 7:30 pm (ida)

11 de septiembre: América de Cali vs Junior, 7:00 pm (vuelta)

Copa Libertadores

16 de septiembre: Inter de Porto Alegre vs America de Cali, 5:15 pm

23 de septiembre: América de Cali vs Universidad de Chile, 7:30 pm

29 de septiembre: América de Cali vs Ínter de Porto Alegre, 7:30 pm