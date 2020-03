Bobadilla no se guardó nada: "La directiva siempre tiene mi carta de renuncia a disposición"

Aldo Bobadilla sabe que Medellín perdió un partido importante y fue claro al asegurar que su carta de renuncia siempre está a disposición de la Comisión Directiva del club. Sin embargo, también consideró que se jugó bien, que no todo fue malo y que hay puntos en los cuale se debe mejorar para conseguir los resultados, sobre los cuales trabajará para buscar salir adelante del mal momento del equipo 'Poderoso'.

"El partido lo perdimos nosotros, me voy triste porque sabíamos que el rival iba a proponer. Estudiamos al rival y en la primera opción nos marcan en pelota parada, el rival llegó dos veces y marcó dos goles, se defendió muy bien. Nosotros por momentos jugamos bien, pero esto es de goles. Nosotros abrimos mucho la cancha, triangulamos, pero nos faltó filtrar mejor la pelota contra un rival que estaba agazapado. Es muy difícil entrar con pase frontal", arrancó afirmando el guaraní sobre lo vivido en el partido.

Sobre la defensa, Bobadilla fue claro: "Hubo desatenciones en la pelota parada y descuido en defensa con un delantero como (Oscar Cardozo) 'Tacuara', que cuando gira dentro del área es letal". Entonces, respecto a los cambios y a lo hecho por los delanteros, concluyó: "Es muy fácil hablar antes y después del resultado, (pero) es muy difícil estar adentro, teníamos que arriesgar el resultado. (Laurito) no estuvo porque tiene una inflamación en la rodilla, eso le dificulta entrenar normalmente y le vamos a hacer estudios. Él ha tenido minutos y ha jugado varios partidos. (Caicedo) debe estar donde yo lo pongo, tuvo ocasiones pero no convirtió, pero anduvo bien dentro del área".

Finalmente, no se puso con rodeos: "Nosotros hablamos con los jugadores, nos guiamos por los resultados. La comisión directiva tiene siempre mi carta de renuncia a disposición. No venimos jugando bien, no venimos consiguiendo los resultados. Este es un mensaje para la afición, les pido disculpas por los malos resultados. Clasificamos a la fase de grupos en la Copa Libertadores pero el rendimiento últimamente no ha sido bueno, no ganamos y es una realidad que no podemos ocultar".

"Lo que está mal también debo decirlo. No me puedo escudar en un mal resultado. (El equipo) no viene mostrando lo que yo quiero y ellos lo saben, entonces siempre va a estar eso ahí. Les pido disculpas a la afición que esta noche nos acompañó por el mal resultado", concluyó.