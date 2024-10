Colombia ganó en la Copa Libertadores: el único colombiano que jugará la final

La Copa CONMEBOL Libertadores sigue su rumbo en busca de los clasificados a la final que se disputará en Buenos Aires el sábado 30 de noviembre. Por un lado, River Plate buscaba la oportunidad de inmiscuirse en dicha instancia y quedarse con un posible título en condición de local, pero los clubes brasileños se adueñaron nuevamente como ha sido habitual en las últimas ediciones.

River Plate debía recomponer un difícil 3-0 que consiguió en Brasil. Sin embargo, en Argentina contaron con el control del partido, los momentos y las acciones de gol, pero finalmente, un empate sin goles dejó sin aspiraciones a Miguel Ángel Borja y a Marcelo Gallardo de pelear por disputar la final.

En todos los frentes, los clubes brasileños dieron de qué hablar en la competencia. Aunque todavía no está asegurado el pase de Botafogo, la victoria 5-0 ante Peñarol en Brasil los deja muy bien perfilados para encarar la vuelta en Uruguay. Este miércoles se definirá el último boleto a la final y emparejará a Atlético Mineiro en la lucha por el título a finales de noviembre.

Con la salida de Miguel Ángel Borja, las esperanzas de Colombia se diluían con representantes cafeteros en la final. No obstante, sí había una última esperanza para el país con la posibilidad de un campeón colombiano.

EL ÚNICO COLOMBIANO QUE JUGARÁ LA FINAL DE LIBERTADORES

En medio de ese partido entre River Plate vs Atlético Mineiro, había un choque entre jugadores colombianos. En los argentinos, Miguel Ángel Borja, un habitual titular en el equipo de Marcelo Gallardo defendiéndolo a capa y a espada pese a su racha negativa goleadora, y en el elenco brasileño, estaba Brahian Palacios con un panorama distinto al de su compatriota.

Brahian Palacios llegó a Mineiro en 2024. Pese a no contar con la mejor suerte del mundo en Brasil, hace parte del plantel. Gabriel Milito no lo ha tenido en cuenta para la Copa Libertadores, relegándolo para la Copa do Brasil. En el Brasileirao ha marcado dos goles y tres asistencias. Su último partido en cancha fue el 17 de octubre.

Para esta Copa Libertadores, el único jugador colombiano que podrá ser campeón será Brahian Palacios. El ex Atlético Nacional espera ganarse un lugar en el equipo de Gabriel Milito para poder sumar minutos el 30 de noviembre en la final.