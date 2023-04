"Como parias": presidente de Nacional y el plan si no prestan el Atanasio para la Libertadores

Atlético Nacional y su presidente Mauricio Navarro, dieron detalles del plan a seguir si las autoridades de Medellín no prestan el estadio Atanasio Girardot para el partido ante Melgar del próximo jueves por Copa Libertadores.

En diálogo con el programa Primer Toque de Win Sports, el directivo dijo que la idea es buscar un escenario en Colombia o incluso a nivel internacional, de ser necesario, si la Alcaldía se empeña en la postura de exhibida en las últimas horas.

"Nos sorprendió la decisión del Alcalde. La situación es que no tenemos estadio si no cedemos a la pretensión de la barra, estamos esperando que sea oficial. Tendríamos que buscar dónde jugar como parias. Si tenemos estadio y seguimos en el diálogo sería ideal, pero no podemos ceder a la presión de ceder a una decisión que es corporativa", declaró Mauricio Navarro, luego que el partido ante América de Cali por la fecha 14 de la Liga Betplay, se suspendiera por cuenta los disturbios que protagonizaron integrantes de la barra Los del Sur.

"Es importante recordar que el préstamo del estadio no es gratis y es un beneficio económico para el municipio. Pensar en otra ciudad quedaría muy difícil porque es trasladar el problema a otra ciudad o departamento, además el perjuicio económico es tremendo. A eso nos llevan la Alcaldía y la barra. Reprogramar un partido en tres días es casi imposible", añadió. "La Conmebol está a la expectativa. Tendríamos que obrar a más tardar a mediodía".

A día de hoy, Atlético Nacional jugará ante Melgar del Perú el próximo jueves por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro verdolaga viene de ganar en el debut frente a Patronato de Argentina como visitante.

Mauricio Navarro, del mismo modo, no descartó que el partido frente a los peruanos se tenga que jugar a puerta cerrada, en perjuicio de la situación económica que vive el club.

"Sería una pena jugar con un estadio vacío, la propia barra ha visto este torneo como la prioridad, pero si es la opción pues habría que cumplirlo".