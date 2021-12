Copa Libertadores 2022: Partidos de la fase 1 y fase 2

La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó este lunes 20 de diciembre el sorteo de la fases previas de la Copa Conmebol Libertadores, en donde Atlético Nacional y "Colombia 3" conocieron su camino hacia la ronda de grupos.

En la primera fase, Club Olimpia de Paraguay, Barcelona Sporting de Ecuador, Club Bolívar de Bolivia, Deportivo Lara de Venezuela, Montevideo City Torque de Uruguay y Universidad César Vallejo se medirán en partidos de ida y vuelta para acceder a la segunda ronda.

Llaves de la fase 1 de la Copa Libertadores:

Montevideo City Torque (Uruguay) Vs. Barcelona (Ecuador) (E1)

Deportivo Lara (Venezuela) Vs. Bolívar (Bolivia) (E2)

Universidad César Vallejo (Perú) Vs. Olimpia (Paraguay) (E3)

En la fase 2, 16 disputarán el camino a la tercera ronda, en búsqueda de la fase de grupos. En esta instancia arrancarán su participación Atlético Nacional y "Colombia 3" (Millonarios o Cali).

Llaves de la fase 2 de la Copa Libertadores:

Colombia 3 (Cali o Millonarios) Vs. Fluminense (Brasil) C1

Audax Italiano (Chile) Vs. Estudiantes de La Plata (Argentina) C2

E 2 (Bolívar o Deportivo Lara) Vs. Universidad Católica (Ecuador) C3

América MG (Brasil) Vs. Guaraní (Paraguay) C4

E 1 (Montevideo City Torque o Barcelona) Vs Universitario (Perú) C5

Plaza Colonia (Uruguay) Vs. The Strongest (Bolivia) C6

Everton (Chile) Vs. Monagas (Venezuela) C7

E3 (César Vallejo u Olimpia) Vs. Atlético Nacional C8