Copa Libertadores 2024: dos equipos brasileros serían expulsados del torneo

La Copa Libertadores 2024 avanza a toda marcha y está a punto de llegar a la última fecha de la fase de grupos. Tras las primeras cinco jornadas ya hay 10 equipos clasificados a los octavos de final y solo restan 6 cupos por definir entre los mejores equipos de América.

Una de las situaciones atípicas que se han vivido en la presente edición está relacionada con el Grupo C. Allí, The Strongest ya aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo, pero el problema apunta a lo sucedido con Gremio de Porto Alegre.

El conjunto de Río Grande Do Sul, vive un momento bastante complicado por las inundaciones que azotan esta región de Brasil. Por ello, la Arena Do Gremio, cancha del elenco negriazul no está habilitada para jugar. Ante esto, el elenco brasilero solo ha jugado tres partidos de la fase de grupos.

Tras este problema que ha surgido, la CONMEBOL evalúa la posibilidad de retirar al equipo del torneo. La situación parece estar lejos de resolverse y la alternativa que pondría la Confederación Sudamericana de Fútbol es retirar al club de la presente edición.