¿Cuál es el equipo que más veces ha ganado la Copa Libertadores?

Cuántas Copas Libertadores le faltan a River Plate para igualar a Independiente

El cuadro 'millonario' es uno de los mejor ubicados en el palmarés, sin embargo no es el máximo perseguidor de Independiente, pues ha obtenido cuatro Libertadores -necesita tres para igualar a los 'diablos rojos'-, las cuales se gestaron en 1986 (vs América), 1996 (vs América), 2015 (vs Tigres UANL) y 2018 (vs Boca Juniors).

Cuáles son los máximos campeones de la Copa Libertadores de América

Luego de Independiente que ostenta siete títulos, se encuentra Boca Juniors con seis conquistas, Peñarol con cinco y más abajo están River Plate y Estudiantes de La Plata con cuatro títulos.