"El fútbol no tiene justicia": Autiori cree que Nacional mereció más ante Olimpia

Atlético Nacional igualó con Olimpia en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto verdolaga ganaba el encuentro hasta el minuto 78, pero se quedó sin el triunfo sobre la parte final.

Vea también: Nacional se enredó con Olimpia y acabó cediendo un empate en Libertadores

Después de sumar un punto ante su público, las reflexiones en el onceno paisa llegaron desde el cuerpo técnico. El entrenador Paulo Cesar Autori se refirió a lo que fue el desarrollo del partido ante el conjunto guaraní.

El jefe del banquillo verde mencionó lo que fue su el encuentro ante uno de los rivales más complicados de su grupo. Para Autori lo hecho por sus dirigidos fue bastante bueno y rescató la entrega pensando en el duelo del jueves ante América por Liga.

“Tenemos partido el jueves y Olimpia no jugaba desde el jueves pasado, pero no ha logrado construir. Cuando uno baja, el rival construye. Hoy estaba jugando con pelotazos. No nos iban a hacer daño en jugadas de construcción. Hay que estar más atentos en los pocos momentos que tiene el rival porque puede causar daño y hoy día ha pasado eso”, fue la palabra inicial del entrenador en rueda de prensa.

Sobre lo que viene por Liga:“Ya pensamos en América, vamos con un equipo fuerte, pero teniendo en cuenta que estamos jugando cada 3 días. Tendremos un equipo distinto”.

El brasilero remarcó la importancia de lo hecho ante el cuadro guaraní: “Hay que salir tranquilos y orgulloso de los jugadores. Tuvimos un gran partido de Libertadores. Era para ganar, como ya lo hemos hecho en el torneo. Creamos oportunidades y necesitamos ser más eficaces en ellas. Llegamos bien, construimos bien, sufrimos dos goles sin construcción del rival. No le permitimos construir como le gustaría”.

Para el jefe del banquillo verde, el resultado no le hizo justicia al desarrollo del enecuentro: “He hablado 2 días atrás que estamos mejorando un montón nuestro nivel competitivo. Quedo contento con el nivel técnico del equipo. En lo competitivo faltan cosas. En el momento de defender, hay que defender. La primera cosa es destruir. Ahí vamos. Es un proceso. Estamos bien. El fútbol no tiene justicia. La justicia la tiene el marcador final”,

Finalmente, Autori se refirió al crecimiento del nivel del equipo paisa en el tramo decisivo del primer semestre: “Estamos subiendo el rendimiento y es normal. Es un momento importante, decisivo y eso siempre lo hemos hablado. Estamos liderando el grupo, vamos a clasificar, tenemos todo, especialmente si logramos mantener el nivel. Ahora hay que pensar en el jueves y jugar con otro equipo que no va a ser este”.

Le puede interesar: Nacional quiere acariciar la clasificación: fecha y próximo rival en Libertadores

Por ahora, el conjunto paisa se alista para lo que será su próximo compromiso. El cuadro verdese medirá ante América de Cali en el duelo aplazado por la fecha 14 de la Liga Betplay.