La Copa Libertadores 2022 continúa su desarrollo, y será la oportunidad para la primera presentación de un club colombiano en ella; pues Millonarios volverá al ruedo allí luego de cuatro temporadas.

Siga EN VIVO Millonarios vs Fluminense; ida fase 2, Copa Libertadores

El elenco dirigido por Alberto Gamero viene sellando un rendimiento envidiable en la presente edición de la Liga Betplay y en las últimas ediciones, el cual no ha podido ratificar con un título.

No obstante, la participación en la Libertadores es un incentivo para el plantel 'embajador', puesto que quiere dejar de la do la mala racha propia y de los colombianos, que desde hace al menos un lustro no han sido protagonistas allí.

El duelo en principio pinta complicado, pues enfrente está uno de los equipos más importantes de Brasil que tiene como deuda histórica jamás haber ganado un certamen continental.

Así, con jugadores de experiencia como Felipe Melo, Ganso y Fred, esperan intimidar a un Millonarios que le apunta a sacar un buen resultado en casa y rematar de buena forma la próxima semana en el estadio de Vasco Da Gama.

Es menester que en las competiciones Conmebol al igual que las de UEFA eliminaron el 'gol visitante', por lo que una igualdad en puntos y goles desencadenará la definición a través de penaltis.