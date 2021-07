Escándalo del árbitro colombiano Andrés Rojas en Boca vs Mineiro tendría consecuencias

Este martes, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors empató sin goles como local ante Atlético Mineiro en un partido que esto marcado por la polémica actuación arbitral del colombiano Andrés rojas, a quien se le aducen dos graves errores en contra de Boca.

Boca abrió el marcador mediando el primer tiempo con gol del ‘Pulpo’ González y el juez no vio ninguna objeción. Sin embargo, los futbolistas de Atlético Mineiro se negaron a sacar del medio, presionaron en demasía al juez liderados por Nacho Fernández e impulsaron su revisión en el VAR.

Rojas se vio presionado, fue al VAR y sancionó infracción por un toque leve en la espalda contra un defensor de Mineiro en una decisión que tardó más de siete minutos, estalló la ira en Boca y el partido se calentó a partir de ese momento desdibujándose en materia futbolística.

Más adelante, sobre los últimos minutos, hubo otra jugada donde el central bogotano dio vía libre para que Boca cobrara un tiro libre en campo propio, cuando lanzaron el pelotazo y Cristian Pavón quedó mano a mano contra el portero rival, retrocedió porque supuestamente el balón estaba en movimiento y ahí desató molestias y sospechas.

Carlos Izquierdoz, capitán de Boca, arremetió contra él en rueda de prensa: "Todos vimos lo que pasó. Una lástima porque abríamos el partido… Pasó algo que nunca viví. El árbitro le dijo a los jugadores de Mineiro que jugaran y no quisieron sacar del medio. No entiendo. Era amonestarlos y obligarlos a que jugaran. Luego revisa el VAR, todos estábamos mirando la pantalla y era claro que no había pasado nada. Fue una situación rara y que nos perjudicó”.

"Al final, me cobró, supuestamente, balón en movimiento cuando Pavón ya estaba mano a mano con el arquero. Al consultarle y me amonesta. Espero que no se equivoquen más. No pido que nos favorezcan, solo que no nos perjudiquen", agregó el zaguero.

No se descarta que en las próximas horas Boca se comunique con Conmebol para pedir la sanción del juez central colombiano que ya había tenido una fuerte polémica con el ‘xeneize’ en 2019 contra Atlético Paranaense en Brasil.