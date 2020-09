¡Esta es la Copa! América durmió e Internacional le metió gol a los 45 segundos

Este miércoles Internacional de Portoalegre y América de Cali reanudaron su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y había una gran expectativa en el equipo colombiano por la necesidad de conquistar una victoria en Brasil y la puesta en escena del nuevo técnico Juan Cruz Real.

Sin embargo, América parece haber entrado distraído a la cancha en Portoalegre y tan solo a los 45 segundos de juego recibió el primer gol que lo puso en calzas prietas durante todo el partido por el condicional del resultado.

El equipo brasileño tomó el inicio del partido, primero tocó el balón atrás y posteriormente abrió la cancha por costado derecho. Ante la pasividad de la defensa llegó un centro al área y Abel Hernández anticipó en el cabezazo sin mucho esfuerzo para poner al equipo de Eduardo Coudet en ventaja. Luego a los 20 minutos cayó el segundo tanto.

El grupo de América de Cali también es integrado por Gremio de Portoalegre y Universidad Católica. Los dos equipos brasileños son los favoritos para avanzar a la siguiente fase.

No início da partida, bom cruzamento de uendel e Abel Hernandez de cabeça marca seu primeiro gol com a camisa do internacional



Internacional 1 x 0 América de Cali pic.twitter.com/MeWaJup220