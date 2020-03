Inesperada sanción y lesiones: tres bajas de América para el debut en Libertadores

Luego de empatar en un polémico clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali y perder su posibilidad de entrar al grupo de los 4 mejores en la Liga Betplay, América de Cali se olvida por un momento del rentado local para enfocarse en su gran objetivo de la temporada: la Copa Libertadores de América.

El equipo de Alexandre Guimaraes será local este martes sobre las 7:30 de la noche contra el poderoso Gremio de Portoalegre, siendo un atractivo reto para el campeón del fútbol colombiano en su vuelta a la máxima escena internacional. Sin embargo, América llega con tres bajas sensibles que condicionan los planes de su DT.

Una de las bajas sensibles, y que muchos no tenían en los planes, es el volante Rafael Carrascal. No bastó con tres fechas de sanción por Dimayor que cumplió este sábado; porque también está suspendido por Conmebol y no podrá estar en los dos primeros partidos del escarlata en la Copa Libertadores (vs Gremio y Universidad Católica).

El volante fue expulsado en mayo del año pasado, cuando Deportes Tolima enfrentó a Argentinos Juniors en Ibagué por la Copa Sudamericana. Carrascal recibió roja directa tras una dura entrada y deberá pagar esas dos fechas de suspensión en el evento internacional inmediato, en este caso, la Copa Libertadores.

A Carrascal se le suman las conocidas ausencia de Luis Paz y Adrián Ramos. El volante y el delantero sufrieron molestias musculares que los marginó del clásico y también del debut ante Gremio; sin embargo, en caso de una buena evolución, estos dos sí podrán viajar la siguiente semana a Chile para enfrentar a la Universidad Católica.