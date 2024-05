Miguel Russo se salió de casillas contra un periodista: "es ofensivo y es de pobre"

Rosario Central se estrelló en la Copa Conmebol Libertadores en la cuarta jornada de la competencia. Las pretensiones del elenco argentino se vieron privadas por Atlético Mineiro y por Peñarol, este último, que venció a Caracas en condición de visitante. Por esta razón, los dirigidos por Miguel Ángel Russo perdieron una gran oportunidad de ponerse en el segundo puesto clasificando parcialmente.

Atlético Mineiro superó por la mínima diferencia a Rosario Central en Argentina. Con este resultado, los rosarinos quedaron en la tercera casilla de la clasificación, asegurando por ahora su participación en Sudamericana, que, seguramente, no es el objetivo deseado de Miguel Ángel Russo.

Tras el compromiso que dejó mal parados a Rosario Central, Miguel Ángel Russo, ex director técnico de Millonarios, no pudo contenerse con una pregunta que le hizo un periodista, utilizando un concepto que generó el malestar del estratega a tal punto que lo tildó de ‘periodista pobre’.

El periodista le cuestionó su actitud en la primera mitad cuando acabó en ceros el compromiso. Vale la pena acotar que Atlético Mineiro golpeó a los 87 minutos. Volviendo al tema del encontronazo, la pregunta fue, “cuando te fuiste al primer tiempo al descanso, ¿sentiste que la habían sacado barato por todo el juego que había tirado Mineiro y lo que les había costado responder?”.

Apenas Miguel oyó la expresión, ‘sacado barato’ empezó a gesticular, demostrando su frustración con dicho concepto. Su respuesta fue contundente, “mirá, es tu opinión de ‘sacarla barata, sacarla cara’, me parece que el fútbol no es eso. El fútbol, cuando hacés un análisis, no son palabras, ‘la sacaste barata, la sacaste cara’, el fútbol es otra cosa”.

Posteriormente, añadió, “sabíamos que el rival tiene mucha posesión, es indudable. Con los jugadores que tiene y por la forma y dinámica que tiene. Sabíamos que el primer tiempo iba a ser más duro y después íbamos a tener más desahogo en el segundo tiempo. Pero ‘la sacaste cara, la sacaste barata’ es tu opinión y es muy de periodista pobre, no es de periodista exclusivo y distinto”.

Tras la desafiante respuesta, el periodista explicó que solo quiso utilizar una expresión popular. Miguel Russo sentenció, “déjalo ahí, listo. No quiero hablar más del tema. Cuando usemos expresiones, que sean de otra forma y otra manera”.