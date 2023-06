Con la tranquilidad de tener ya asegurado el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Nacional recibe este martes en Medellín al Patronato argentino en la última fecha del Grupo H, a la que llega con el reto de recuperar el liderato después sufrir su primer revés en torneo en la jornada anterior.



Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori no solo fueron goleados 3-0 por Olimpia en Asunción, lo que representó que los paraguayos tomaran el primer lugar con 11 puntos, uno más que los colombianos, que además el sábado perdieron en penales una final histórica ante Millonarios en la liga local.



Ahora, para finalizar como líder, el equipo de Medellín no depende de sí mismo, pues necesita ganar y que el conjunto franjeado no se imponga en su partido ante Melgar.



En el estadio Atanasio Girardot, el "Verde" espera hacer borrón y cuenta nueva, y en su último partido del semestre buscará tener un cierre victorioso utilizando sus mejores jugadores, entre ellos el arquero Kevin Mier, quien estuvo la semana anterior con la Selección Colombia en amistosos por Europa.

Siga Nacional vs Patronato EN VIVO: hora y canal de tv este martes para Copa Libertadores

El partido Nacional vs Patronato de este martes 27 de junio por la Copa Libertadores se podrá ver en Colombia y toda Sudamérica a través de ESPN y Star+; además, se podrán seguir todas las emociones por Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00

México: 18:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:00

Argentina y Chile: 21:00

Estados Unidos: 20:00 (este), 17:00 (pacífico)