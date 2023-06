Dorlan rompió el silencio por lo que sucedió en la final que perdió Nacional ante Millonarios

Hace tres días se disputó la final de la Liga Betplay, donde Millonarios se quedó con el título luego de vencer a Atlético Nacional en una final que se tuvo que prolongar a los penales. En esta tanda, Nacional falló tres cobros; uno de ellos, fue por cuenta de Dorlan Pabón.

Precisamente, el delantero fue el primero en lanzar para el equipo verdolaga. Sin embargo, su disparo se fue por encima del arco que custodiaba Álvaro Montero del lado embajador, A pesar de ser uno de los especialistas en este tipo de cobros, falló en un momento decisivo.

Asimismo, Pabón fue protagonista por estar envuelto en una discusión entre algunos jugadores de Nacional y el técnico Paulo Autuori cuando este iba a hacer dos cambios en la recta final del tiempo reglamentario, algo que ellos no permitieron.

Ahora bien, tras todo el revuelo por la final perdida en el Estadio El Campín de Bogotá, el experimentado jugador se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje de motivación para reponerse del trago amargo que supuso la derrota en la final.

"El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa", escribió Pabón en una historia desde su cuenta de Instagram.