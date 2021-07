"No es serio": Riquelme muestra su irritación por eliminación de Boca

Boca Juniors pasó un mal trago en Belo Horizonte cuando cayó en la tanda de penales ante Atlético Mineiro y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores. En medio del compromiso se presentó una polémica, debido a que el VAR y el juez del compromiso anularon una opción clara de gol del equipo ‘xeneize’.

Finalizado el encuentro, miembros del equipo argentino se enfrentaron a policías brasileños, por lo que se tomó la decisión de trasladar a algunos integrantes de la plantilla a una comisaría a rendir cuentas por lo sucedido. No obstante, ante esta situación, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme no ocultó su disgusto y dio su opinión sobre los hechos.

"Estamos tristes, dolidos. Esa es la verdad. Boca ganó los dos partidos y quedó afuera, algo nunca visto. Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor de los dos partidos. Cuando vos metes los goles y no te los quieren cobrar, no podés hacer nada. Es tan simple como eso”, fueron las primeras palabras del argentino a TyC Sports.

Por otra parte, Riquelme no dudó en felicitar al equipo de Miguel Ángel Russo ya que, a pesar de todo, dieron la batalla en los 90 minutos: “Boca fue merecedor en los dos partidos. Ganó los dos encuentros. La verdad es que tengo que felicitar a los muchachos que se han preparado muy bien, de maravilla".

Finalmente se despachó al decir que no dejaron pasar a su equipo a los cuartos de final: “No sé si ustedes ven lo mismo que yo. Saben que fueron goles, los de Boca lo saben, los de otros equipos también. Es lamentable, vergonzoso, no es serio. Cuando no te cobran los goles podés jugar todo el día y no te dejan pasar. No nos dejaron pasar”.