"No quería contar conmigo en este partido": Cataño, sobre su charla con Hernán Torres

En medio de las polémicas luego de la final de la Liga Betplay, Daniel Cataño fue uno de los jugadores más señalados por la afición del Tolima. El volante falló el penalti que pudo ser el 3-0 en el partido de vuelta y se fue expulsado en el partido definitivo.

Tras lo ocurrido, un gran sector de la afición vinotinto le cayó encima al volante del equipo de Hernán Torres. La situación generó varias dudas sobre la participación del jugador en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo.

Sin embargo, el '10' del conjunto de Ibagué fue parte del compromiso, aunque inició el encuentro en e banco de suplentes. Luego de terminado el partido, el mediocampista confirmó que no iba a ser parte del juego por decisión del DT.

"El profe no quería contar conmigo en este partido. Me dijo que quería que me fuera para la casa, que estuviera con mi hija y mi esposa y las abrazara", dijo el jugador, en dialogo con Espn.

Y añadió: "Sí, me sorprendió mucho. Pero es entendible, son cosas del profe. Ayer hablamos después del almuerzo. Con él siempre he tenido una buena relación y comunicación. Le expresé mi sentir".

Sobre su reacción tras la charla con el técnico, Cataño señaló: "En ese momento no lo compartí. Le dije que yo era feliz jugando al fútbol y que la única manera de estar tranquilo era jugando al fútbol. Si no iba a ser titular, yo quería estar con el grupo en el banco".

Después de lo sucedido, el jugador finalmente tuvo presencia en el partido y recibió un aplauso por la afición del Murillo Toro en el momento en que ingresó al campo.