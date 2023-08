Palmeiras vs Pereira EN VIVO: hora y canal este miércoles para la Copa Libertadores

El Palmeiras brasileño, con su cupo en semifinales de la Copa Libertadores por cuarto año consecutivo casi garantizado, recibirá el miércoles en São Paulo en el partido de vuelta de cuartos de final a un Deportivo Pereira colombiano que necesita de un milagro para continuar vivo en el torneo.



Tras la goleada que le propinó la semana pasada en el partido de ida en Colombia al Pereira, al conjunto verde de São Paulo le basta un empate o una victoria por cualquier marcador en casa para avanzar, algo que logrará incluso hasta perdiendo por tres goles.



El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, se niega a reservar parte de sus titulares debido a que no confía en la amplia ventaja y a que la prioridad es volver por cuarta vez consecutiva a semifinales y volver a conquistar el título continental que levantó en 2020 y 2021.



El Pereira, que desembarcó el domingo descansado en Brasil porque no tuvo compromisos el fin de semana, tendrá que lograr un milagro el miércoles, ya que hasta ahora ningún club ha conseguido revertir una derrota por 4-0 en eliminatorias de ida y vuelta en Libertadores.



El conjunto colombiano, además, es un debutante en el torneo continental y no sabe lo que es vencer en Brasil.



El técnico del Pereira, Alejandro Restrepo, tendrá que modificar su equipo debido a que el atacante Arley Rodríguez sufrió una grave lesión en el partido del miércoles, por lo que lo más probable es que vuelva a darle la oportunidad a Adrián Balboa.