'Papayazo' para Junior: Flamengo jugará con suplentes en Copa Libertadores

El Flamengo brasileño, que ya garantizó clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y es líder del Grupo A, presentará un equipo lleno de suplentes este miércoles para recibir al Junior colombiano, que busca un milagro, por la última jornada de la fase de grupos.



El club de Río de Janeiro, vigente campeón brasileño y de la Libertadores, pretende darle descanso a algunos de sus exigidos titulares tras haber disputado seis partidos en los últimos 14 días y ante el importante encuentro que tendrá el domingo, en que se medirá al Internacional para definir al nuevo líder de la Liga en Brasil.



Inter y Flamengo comparten actualmente el primer lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, con los mismos 34 puntos pero mejor diferencia de goles para el equipo de Porto Alegre, por lo que el partido del domingo definirá al nuevo líder aislado.

En la Libertadores, en cambio, el conjunto carioca tan solo necesita un empate con el Junior para garantizar el primer lugar del Grupo A y la ventaja de jugar su compromiso de vuelta por octavos de final como anfitrión.



Por estas razones el técnico del Flamengo, el español Domènec Torrent, ya anunció que alineará el miércoles en el estadio Maracaná de Río de Janeiro un equipo alternativo.



"Disputados muchos partidos este mes y solo necesitamos un punto para quedar en el primer lugar el Grupo. Vamos a intentar reservar algunos titulares. Le doy importancia a la Libertadores, pero haremos muchos cambios", aseguró el entrenador español.



Torrent manifestó su confianza en los suplentes del Flamengo. "Nuestro equipo tiene jugadores maravillosos, podemos hacer cambios tranquilamente", dijo.



Entre los titulares que pueden ser reservados figuran el lateral derecho chileno Mauricio Isla, que jugó 270 minutos en cinco días (con la selección de Chile y con el Flamengo); el delantero y goleador Pedro, uno de los que más ha sido exigido en las últimas semanas, y el centrocampista Giorgian de Arrascaeta, que aún se recupere de la lesión que sufrió con la selección uruguaya.

Torrent también puede dar descanso a los que acumulan dos amarillas para evitar que, ante una nueva cartulina, puedan perderse el primer partido por octavos de final. En está situación están el lateral Filipe Luis y los volantes Willian Arao y Thiago Maia.



El único titular que parece tener lugar garantizado en la titular frente al Junior es el delantero Bruno Henrique, que no podrá ser aprovechado ante el Inter por suspensión en el Campeonato Brasileño.



Y el delantero está motivado para jugar debido a que, tras asilarse como el tercer mayor artillero del Flamengo este siglo, lucha por llegar a su gol 50 con el equipo. Actualmente tiene 48.



El club colombiano, por su parte, llegó en la noche del lunes a Río esperando un milagro ya que, para obtener un cupo en octavos de final, necesita golear al Flamengo en el Maracaná y esperar que el Independiente del Valle pierda por una abultada diferencia de goles ante el también ecuatoriano Barcelona.



Con seis puntos y un saldo de goles negativo (-2), los de Barranquilla están en el tercer lugar de la clasificación del Grupo A, a tres puntos del Independiente (9) y a seis del Flamengo (12).



El Junior llegó a Río animado tras su victoria a domicilio sobre el Deportivo Pereira por la Liga colombiana con la que puso fin a una racha de seis partidos sin triunfos.



Pese a la animación, el conjunto colombiano no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, el extremo Fredy Hinestroza, que no viajó con el equipo por una lesión en el abductor derecho.



Entre las opciones del técnico Luis Amaranto Perea para sustituirlo figuran Luis 'Cariaco' González y Sherman Cárdenas.



Junior igualmente llegó a Brasil sin el defensa Germán Mera, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión, y sin los lesionados Jefferson Gómez, Cristian Higuita y Jeison Angulo.



La mayor esperanza del Junior es lo que pueda hacer la pareja de atacantes integrada por los veteranos Miguel Ángel Borja, ya conocido en Brasil, y Teófilo Gutiérrez.



- Posibles alineaciones:



Flamengo (BRA): Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Leo Pereira, René; Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho; Bruno Henrique y Lincoln.



Junior (COL): Sebastián Vieira; Marlon Piedrahíta, Willler Dita, Daniel Rosero, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Didier Moreno, Luis Cariaco González, Sherman Cárdenas; Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.



Técnico: Luis Amaranto Perea.



Árbitro: el argentino Patricio Loustau, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Gabriel Chade y Facundo Rodríguez.



Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.



Hora: 21.30 local (0.30 GMT del jueves).