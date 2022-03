"¿Por qué me persigue la desgracia?": mejores memes tras la eliminación de Millonarios

Con su derrota ante Fluminense, Millonarios se convirtió en el primer equipo colombiano eliminado de la Copa Libertadores de América, al no poder superar la fase 2 del torneo y quedarse lejos de llegar a los anhelados grupos.

Los brasileros fueron contundentes, vencieron en Bogotá 2-1 y ratificaron la clasificación con un triunfo tranquilo 2-0 en casa.

A pesar del bueno juego y luchas de los albiazules, los brasileros hicieron vales su jerarquía y no sufrieron para clasificar. Si bien la eliminación azul no es una buena noticia para el fútbol colombiano, dado que ya solo nos quedan dos representantes, los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la eliminación de los bogotanos, y en cuestión de minutos comenzaron a publicar memes.

A continuación los mejores memes de la eliminación de Millonarios: