Presidente de Santa Fe armó polémica en Argentina: "River es un equipo consentido de Conmebol"

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, vivió una agitada jornada este martes 4 de mayo debido a la situación de orden público por la que atraviesa el país y que obligó a que el conjunto 'cardenal' no pudiera recibir a River Plate en Bogotá o Armenia en partido de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

De esta manera, la Confederación Sudamericana de Fútbol determinó que el compromiso se jugará el próximo jueves 6 de mayo, pero en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay.

Méndez fue contactado por TyC Sports de Argentina para que explicará la situación, pero durante la charla lanzó una frase que encendió la polémica en ese país cuando respondió sobre si se había propuesto cambiar la localía del encuentro.

"Sí se lo propuse al presidente de la federación, pero la Conmebol no lo admitió. Usted sabe que River Plate es un equipo importante, un equipo consentido por la Conmebol y por lo tanto ahí teníamos una desventaja también", afirmó.

Tras su declaración, el directivo fue cuestionado por uno de los comunicadores del programa Presión Alta, quien le pidió que argumentara lo dicho.

"Es un equipo querido por la Conmebol, uno no puede negar eso. Consentido y uno no puede entrar a discutir que es un equipo grande de Sudamérica y por tanto hay que respetarlo", indicó.

Méndez aclaró que efectivamente se propuso cambiar la localía y que el partido se jugará en el estadio Monumental, pero "River no tenía ninguna obligación y la Conmebol aceptó la posición de River y no cambió la localía".

Finalmente, el directivo 'cardenal' se despidió tratando de evitar la polémica y volvió a aclarar su postura.

"Yo quiero que entienda, no quiero generar polémica. Le estoy diciendo que usted habla en el mundo de River, de Boca y son equipos importantes. Entiendo que no esté de acuerdo conmigo y no voy a entrar a discutir. Estoy dando una declaración. Hay equipos que tienen más poder que otros no solo en Conmebol, si no en AFA y en Colombia", puntualizó.