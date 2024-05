Reyes no se ilusiona con la clasificación en Libertadores: "complejo y difícil"

El empate 1-1 de Junior de Barranquilla ante Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2024 dejó un sabor agridulce en el ambiente. Si bien el punto sumado mantiene vivas las opciones de clasificación del equipo colombiano, la igualdad también evidenció la necesidad de afinar algunos detalles para asegurar un cupo en la siguiente fase.

El director técnico de Junior, Arturo Reyes, se mostró satisfecho con la competitividad del equipo, pero reconoció la necesidad de mejorar en algunos aspectos tácticos. "Es un grupo parejo y todo se define por pequeños detalle. Tendremos que seguir ajustando temas. Nos hemos enfrentado a un gran equipo, complejo, difícil. Junior ha competido bien, ha hecho lo necesario para sumar".

Reyes hizo énfasis en la importancia de comprender mejor las estrategias de los rivales. "Cuando digo que hay que ajustar detalles, me refiero, es a entender la propuesta del rival", explicó. "Hemos visto muchos videos de Universitario y sabemos lo fuerte que es por banda y con sus dos delanteros. A eso me refiero. A tratar de entender mejor los pares de marca cuando no tenemos el balón. Al final, cuando hicimos un tres atrás y tuvimos un tres en el medio campo, nos adueñamos del balón y el equipo terminó jugando bien".

Con miras a la definición del grupo, Reyes se mostró cauteloso. "Una vez supimos los equipos del grupo, siempre dijimos que era un grupo muy parejo, con equipos representativos de cada país. Así se está dando. Dependiendo de lo que suceda mañana entre Botafogo y Liga de Quito, lo más probable es que el grupo se defina en la última fecha, porque cualquiera puede clasificar", señaló.

Junior buscará asegurar su clasificación a octavos de final cuando enfrente a Liga de Quito en la última jornada de la fase de grupos. El equipo colombiano sabe que no hay margen para el error y deberá mostrar su mejor versión para alcanzar el objetivo.