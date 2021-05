Santa Fe vs River: Conmebol abrió investigación contra Eduardo Méndez

El partido entre Santa Fe y River Plate por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores ha estado marcado por la polémica debido a la sede del partido luego que el equipo colombiano no pudiera actuar en Bogotá ni Armenia.

Ante el estallido social en Colombia, Conmebol optó por llevar el partido a Asunción. El presidente de Santa Fe contó en TyC Sports que él intentó jugar en Quito (Ecuador) y no se lo permitieron, por lo que aseveró que “River es un equipo consentido por Conmebol”.

Lea también: Independiente de Avellaneda es multado por incumplir las medidas anticovid

A raíz de esas declaraciones, Conmebol afirmó que le abrirá investigación al presidente de Santa Fe por hacer mal nombre a la confederación y uno de sus clubes integrantes; por lo que él podría recibir sanciones económicas o aprehensión de la confederación.

Estas fueron las palabras de Eduardo Méndez en ‘Presión Alta’ de TyC Sports:

“Sí se lo propuse al presidente de la federación (ir a Quito), pero la Conmebol no lo admitió. Usted sabe que River Plate es un equipo importante, un equipo consentido por la Conmebol y por lo tanto ahí teníamos una desventaja también

Es un equipo querido por la Conmebol, uno no puede negar eso. Consentido y uno no puede entrar a discutir que es un equipo grande de Sudamérica y por tanto hay que respetarlo… River no tenía ninguna obligación y la Conmebol aceptó la posición de River y no cambió la localía.

De interés: El castigo de Conmebol para Nacional, Santa Fe y Equidad si no jugaban en Paraguay

Yo quiero que entienda, no quiero generar polémica. Le estoy diciendo que usted habla en el mundo de River, de Boca y son equipos importantes. Entiendo que no esté de acuerdo conmigo y no voy a entrar a discutir. Estoy dando una declaración. Hay equipos que tienen más poder que otros no solo en Conmebol, si no en AFA y en Colombia".