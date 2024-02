Santiago Rojas, portero de Nacional, habló de sus errores en Libertadores: "me tocó una mala racha"

Atlético Nacional sumó un nuevo fracaso al quedar eliminado de la Copa Conmebol Libertadores después de caer en la noche del miércoles 28 de febrero ante Nacional de Paraguay en la segunda fase previa del certamen.

Con resultado de 0-3 y un global de 0-4, el conjunto 'verdolaga' se despidió de cualquier participación internacional en la temporada 2024.

Uno de los máximos señalados de la derrota de Nacional fue el arquero paraguayo Santiago Rojas, quien se sumó al equipo antioqueño como refuerzo en reemplazo de Kevin Mier.

Sin embargo, Rojas tuvo una cuestionada actuación en la serie de Copa Libertadores al verse involucrado en por lo menos tres de los cuatro goles que recibió.

Luego de confirmarse la eliminación, el guardameta guaraní aceptó su responsabilidad en los goles encajados.

"Es una lástima el momento que estamos pasando, es cuestión de aferrarnos a lo que queremos. Aferrarnos todos juntos y salir de esta mala racha, que con momentos por los que se pasan", dijo Rojas en diálogo con Win Sports

El paraguayo aseguró que él podría escudarse de los malos resultados al señalar que está recién llegado al equipo, sin embargo, aceptó su culpa y mala racha.

"Puedo tranquilamente salvarme y decir que me falta adaptación, recién llegué, me bajé del avión y llegué a un equipo grande. Son rachas, me tocó estar en una mala racha en este partido", explicó.

Por otro lado, Santiago Rojas aceptó la responsabilidad en la eliminación de la Copa Libertadores.

"Me hago responsable del primer gol. Pensé que estaba bien ubicado. Con la desesperación del partido y queriendo hacer bien las cosas se desespera uno por no poder convertir", afirmó