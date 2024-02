¡Ahora sí hay crisis en Nacional! ¡Llevan un año provocándola... lo lograron!

¿Atlético Nacional tiene técnico? A no ser que se empapele algo o ya, todo está listo. Hay una tendencia de los técnicos uruguayos y de los jugadores uruguayos. A mí me preguntan ¿por qué? Y no lo sé. Yo creo que en Nacional tampoco lo saben.

Pero tengo sí, un diagnóstico personal, y es que los entrenadores uruguayos trabajan mejor que los argentinos, son más humildes y son menos vivos. Aquí hemos tenido cada pajarraco. Bueno en selección nacional lo vivimos como siete años y engañan, ¿eh? Con el espejito y hay gente que cae facilito.

Han elegido a Pablo Repetto. La negociación fue directa porque él hace parte de una cuerda, así lo niegue, porque parece que le dijo a los dirigentes de Nacional que no lo manejaba el señor Christian Bragarnik, de pésimo recuerdo en Nacional. Trajo a Almirón y a compañía, algo pasó, hubo un cortocircuito. Entonces en Nacional no es bien recibido el empresario. Que seguramente es muy bueno y seguramente tiene muy buenos negocios, pero aquí no le fue bien, así de simple, por lo menos eso es lo que se dice.

Entonces, el acuerdo original es que con Bragarnik no, Nacional no quiere negociar con él, entonces habló directamente con Repetto, quien negó su relación con Bragarnik. Pero si ustedes revisan, en Transfermarkt Repetto es manejado por una empresa llamada Scort fútbol y Scort fútbol pertenece a Christian Bragarnik, dueño y dice agentes Fabricio Atilio e Ignacio José Inchausti Daca.

Pero ese tema está aparentemente superado porque también se le ha advertido al técnico que no puede traer jugadores de la cuerda de Bragarnik o por lo menos Nacional no los van a negociar.

"El reciente pasado de Repetto es muy malo"

Acaba de dirigir 31 partidos en Santos Laguna y fue despedido por malos resultados. Lo despidieron el 11 de febrero cuando perdió 3-0 con Tigres de la UNAM jugando de local, venía de caer 3-0 con Atlas; perdió con Tigres, perdió con Atlas dos partidos seguidos, le había ganado a Puebla, pero antes había perdido dos seguidos, un empate y otra derrota, o sea, si contamos los últimos siete partidos, una victoria 3-0 a Puebla, un empate con Chivas, perdió con León 3-2, con Monterrey 2-0, con León 3-2, con Atlas 3-0 y con Tigres de la UNAM 3-0.

Entonces le dieron boleta. Ganó 10, empató 4, perdió 17 de 31, le marcaron 71 goles, marcó 59, solamente hizo 34 puntos y claro le dieron boleta. Pero él sí tiene un antecedente que le sirve a Nacional. Él en Ecuador tuvo su nicho con Independiente del Valle dirigió 197 partidos y eso es lo que a Nacional le sirve y también dirigió en Liga de Quito 197, después de un paso por Olimpia.

En Olimpia de Paraguay le fue mal. Y estuvo por allá en los países árabes, también le fue mal. Dirigió cuatro partidos en uno, cuatro partidos en el otro, se va a Liga de Quito y ahí sí se queda 197 partidos, va Nacional de Uruguay 50 partidos, coincidió con el profe Arias cuando dirigía a Peñarol y se va a Santos Laguna, en esos 31 partidos, pero lo que le sirve a Nacional fue lo que hizo en Independiente del Valle con muy buen suceso.

Eso debe ser anunciado en las próximas horas a no ser pues que al final quién sabe qué fantasma se atraviese, pero el elegido es él, con el que han venido negociando es él, obviando a su representante Bragarnik, con el cual Nacional no tiene una buena relación. Ellos saben por qué. Yo no sé por qué, pero no la tienen ya está.