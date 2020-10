Boca Juniors derrotó a Caracas por 3-0 en el cierre de los grupos de la Copa Libertadores. El equipo 'xeneize' enfrentará en octavos a Internacional de Porto Alegre, escuadra brasileña que pelea por el Brasileirao.

Lea aquí: Abogado de Daniela Cortés reveló diálogos con Boca por el caso Sebastián Villa

Carlos Tévez, capitán del equipo y autor de dos goles en el juego, habló tras el compromiso y destacó la actuación de Edwin Cardona. El colombiano fue figura del partido con asistencias, asociaciones y un gran juego que ilusiona a los hinchas del club.

"Edwin me saca la presión de no ir a buscar la pelota tan abajo, me da la chance de dañar más arriba. Las cosas se me hacen más fáciles cuando el Gordo (Cardona) tiene la pelota", aseguró Tévez con un tono de humor.

El 'apache' se entiende muy bien con el 'cafetero', además desde hace mucho tiempo se conocen; los dos pueden convertirse en piezas importantes para que Boca luche por el título de la Copa Libertadores.

Entretanto, Miguel Ángel Russo, técnico de la escuadra de La Bombonera, también aprovechó para resaltar el rendimiento de Cardona, teniendo en cuenta que no venía teniendo minutos.

Puede ver: Cambio de planes de Boca Juniors con Sebastián Villa

"Edwin hacía mucho que no jugaba. Es bueno, conoce a este club, a sus compañeros... Están en un nivel parejo y competitivo. Tiene muchas ventajas", aseguró Russo.

Boca enfrentará a Internacional por el partido de ida el próximo 25 de noviembre. El horario del encuentro está por definirse. La vuelta se estipula para el 2 de diciembre.