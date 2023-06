"Yo no tengo que pedir disculpas": Autori no se olvidó de Millonarios tras otra derrota de Nacional

Atlético Nacional firmó una nueva derrota en la Copa Libertadores. El conjunto verdolaga cayó ante Patronato en el cierre de la fase de grupos y las sensaciones no fueron las mejores. El onceno paisa sintió la perdida del título ante Millonarios y mostró un nivel muy bajo para superar al conjunto argentino.

Lea también: [Video] Patronato dio el batacazo y liquidó a Nacional de cabeza: así fue el gol del triunfo

Tras la derrota quedó la sensación de que el equipo colombiano tuvo poca experiencia en cancha y fue superado por un onceno albiceleste plagado de jugadores de experiencia. Nacional salió con varios juveniles y no tuvo varios de sus habituales referentes en campo.

Después de la derrota 1-0, Paulo Autori habló sobre lo que fue el partido de sus dirigidos. Sin embargo, una de las respuestas más llamativas fue la referencia del entrenador brasilero hacia lo sucedido en la final de la Liga Betplay.

“Es normal y lógico. Yo no iba a meter jugadores después de un partido con una carga emocional enorme (la final de Liga), entonces nosotros estábamos clasificados para entrar tranquilos y los jugadores tuvieron un buen inicio. Después, con naturalidad por jugadores que no están jugando desde hace tiempo, pierden un poco de ritmo y es natural”, dijo el técnico en referencia a la ausencia de los titulares.

Posteriormente, el entrenador habló sobre sus sensaciones tras perder la final con Millonarios: “Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”.

Finalmente, el entrenador habló del balance del primer semestre del equipo: “Me parece algo raro que en un semestre tener tres negativos y sacar dos adelante, llegar a una final cuando ha empezado un proceso, toda la gente habló que tenía jóvenes que no iba a pasar nada, que tenía Libertadores y tenía que clasificar y se olvidaron de esto. A nadie le gusta dejar de ganar un título, pero estar ahí fue importante para nosotros y para los jóvenes”.

Le puede interesar: [Video] Olfato goleador: Borja no perdonó y sentenció la clasificación de River en Libertadores

Por ahora, Nacional saldrá a vacaciones y regresará a entrenamientos en las primeras semanas de julio. Los verdes tendrán algunos cambios en la plantilla pensando en el siguiente semestre y los octavos de final de la Copa Libertadores.