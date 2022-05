Copa Sudamericana 2022: Llaves de octavos de final

Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Deportivo Cali, único equipo colombiano en esta instancia, chocará con Melgar de Arequipa de Perú.

El conjunto 'azucarero', al llegar al certamen tras ser tercero de su grupo en la Copa Libertadores, empezará la serie de octavos de final en condición de local y cerrará de visitante.

Si Deportivo Cali clasifica a cuartos de final se enfrentará con el ganador de la serie entre Colo Colo e Internacional de Porto Alegre.

Partidos de octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana:

Deportivo Táchira Vs. Santos

Nacional (Uruguay) Vs. Unión de Santa Fe

Universidad Católica Vs. Sao Paulo

Colo Colo Vs. Internacional

Deportivo Cali Vs. Melgar

The Strongest Vs. Ceará

Olimpia Vs. Atlético Goianiense

Independiente del Valle Vs. Lanús