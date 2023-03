Hernán Torres salió a cobrar tras clasificación del Tolima: “primero que me maten”

Se cumplió el segundo partido entre colombianos por la fase previa de la Copa Sudamericana, y Deportes Tolima derrotó 1-0 a Junior en el Manuel Murillo Toro, ubicándose así en la ronda de grupos del torneo continental.

Y es que los Pijaos se ubicaron en el bombo 2 previo al sorteo de la próxima ronda, eliminando a uno de los clubes que se armaron para ser protagonistas en esta copa; dando pie para que Hernán Torres -su técnico- confirmara que su intención no es renunciar.

Vea también: Junior 'se le vuela' a Quintero: falta de jerarquía y frustración por eliminación en Sudamericana

Pues en la rueda de prensa, el DT afirmó: "Yo tengo evaluación cada partido, por eso no me voy a enojar. Yo trabajo muy duro como para dejar las cosas tiradas, no voy a salir corriendo, yo no voy a renunciar, cuando gane o cuando pierda".

Posteriormente, Hernán Torres hizo una aseveración, pues dijo: "Que me maten, pero no voy a renunciar, solamente hasta cuando el dueño diga. El fútbol es eso, si el equipo no funciona, el técnico es el que responde".

Asimismo, Torres confesó que hay un respiro en el plantel, teniendo en cuenta que "conseguimos ganar, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero esto reconforta a ustedes y a nosotros. Esperemos seguir por ese camino".

Le puede interesar: Complicaciones para James: El colombiano se recuperó de su lesión, pero aún no podría jugar

Ahora, Deportes Tolima recibirá a La Equidad por la octava fecha de la Liga Betplay (14 de marzo), mientras que luego visitará a Atlético Bucaramanga y jugará frente a Huila en el Murillo Toro.