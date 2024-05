Nacional confirmó de manera oficial primera baja: “me voy con un título”

Mucho se ha hablado de lo que será el proyecto de Pablo Repetto con Atlético Nacional en el segundo semestre del 2024. La necesidad es clara, y es nada más y nada menos que volver a ser protagonista en el rentado local, con el objetivo de, conseguir el título y clasificar a copas internacionales.

Con esto en mente, los rumores de las salidas en Atlético Nacional retumban todos los días en las oficinas de la institución. Santiago Rojas, Edwin Torres, Jefferson Duque, Daniel Mantilla, Neyder Moreno y Carlos Sierra no seguirán. Pero, el club ya dictó sentencia con uno de sus futbolistas para el próximo torneo.

Se trata nada más y nada menos que de Eric Ramírez, delantero venezolano que tendrá que regresar al fútbol europeo. Nacional no pagará la opción de compra del jugador que fijaron con el Dinamo de Kiev. Eric buscará nuevos aires, dado que no parece claro que pueda continuar en Ucrania por la situación que vive el país. La idea sería volverlo a prestar.

Un secreto a voces era la salida de Eric Ramírez de Atlético Nacional. Después de varios días de incertidumbre con el delantero convocado a la selección de Venezuela para la Copa América en la pre lista de Fernando Batista, fue el mismo jugador quien dio a conocer su partida del club.

Aunque no hay nada revelado por el club antioqueño, Eric Ramírez dejó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. El atacante afirmó, “me quedo con todo lo bonito que significó para mí estar en Nacional. Fueron 10 meses, que estuve en este lindo club con compañeros y personas extraordinarias. Y juntos logramos ponerle una copa más a esta gran institución. Gracias a todos y sobre todo a los fanáticos que son incansable no hay como ustedes. Me voy con nueve goles y un título con el más grande de Colombia, gracias siempre, Nacional”.

Esta es la primera baja confirmada por un exjugador de Nacional. Sin embargo, se especula que en próximos días se hagan oficiales las salidas por la institución. Así como el venezolano se prevén más bajas a lo largo de este segundo semestre.

¿CÓMO LE FUE A ERIC RAMÍREZ EN ATLÉTICO NACIONAL?

El delantero venezolano no alcanzó a cumplir un año en la institución antioqueña. Eric Ramírez disputó 45 partidos con Nacional contando la Liga BetPlay, Copa y Copa Libertadores marcando nueve tantos. Además, dio dos asistencias. Ramírez vino con mucha ilusión de aportar, pero su registro goleador no fue el mejor en un momento complejo para el club deportivamente.

Eric Ramírez se despide de Atlético Nacional con 45 juegos en donde alcanzó a ganar un título en la Copa Colombia de 2023. Con un gol suyo, levantaron el trofeo ante Millonarios.