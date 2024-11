Racing se encuentra solo un par de días de disputar la final de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro y Gustavo Costas, entrenador del equipo, habló sobre la forma en la que se vive el ambiente de la final.

"Es un momento especial. Por eso la gente está tan loca. Este es el momento más sentimental que tengo con Racing. Estoy como cualquier hincha. Lo quiero pensar y no recuerdo a la gente así llorando como con Corinthians", reveló el mandamás con pasado en Independiente Santa Fe.

"Hace mucho que Racing no logra un titulo internacional y es lo que vamos a buscar. Nos lo merecemos, es el momento", destacó.

Del mismo modo, el mandamás hizo un análisis sobre su rival en la búsqueda del título de la Copa Sudamericana del próximo 23 fr noviembre.

"Jugamos contra un equipo que no tiene tanta calidad individual de jugadores como Corinthians, pero son duros y llegaron a la final de manera merecida. Eliminaron a Boca, Lanús".

Además, Costas reveló sus conversaciones con Juan Fernando Quintero durante la fecha FIFA en la que el mediocampista disputó los dos partidos de Colombia por Eliminatorias.

"Con Juanfer hablé todo el día durante las Eliminatorias. Le dije que estaba rezando para que no lo lleven, pero se que tenía que ir y le hace bien al jugador", aseguró.

Pero no se detuvo ahí, pues también habló sobre el momento que anímico que vive el colombiano.

"Juanfer me dijo el primer día que lo llame que íbamos a ganar la Copa. Todo el grupo quiere lograr lo mismo. Para el técnico, lo primero es armar el grupo y

unirlo".

El entrenador de Racing en medio de la entrevista también tuvo tiempo para hablar de Roger Martínez, jugador clave para la final del sábado.

"Lo de Roger es extraordinario. Ni bien se lesionó hablamos, me dijo que para el primer partido con Corinthians no iba a estar, pero hizo un esfuerzo sobrehumano para estar en la vuelta y dejó todo para estar. Ahora está mejor y si bien no 10 puntos, contamos con el", concluyó.