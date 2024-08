Medellín prende alarmas antes de enfrentar a Palestino: sensibles bajas

Durante las últimas semanas, el Deportivo Independiente Medellín ha sufrido drásticos cambios, uno de ellos, inesperado. La salida de Alfredo Arias de la dirección técnica tomó al plantel y al mismo estratega por sorpresa. De hecho, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Deportivo Cali, el estratega habló del futuro, como si fuese a continuar.

Sin embargo, un comunicado a las 12 de la noche confirmó la salida de Alfredo Arias de la dirección técnica de la institución antioqueña. Después de ello, no demoraron en confirmar a Alejandro Restrepo como el nuevo director técnico para lo que resta del semestre y de la Copa CONMEBOL Sudamericana en donde se verán las caras contra Palestino de Chile.

Vea también: Medellín sufre problema para la Copa Sudamericana: Restrepo deje elegir

El primer encuentro será en Chile, y la próxima semana, el miércoles 21 de agosto será la vuelta en el Hernán Ramírez Villegas, puesto que el Atanasio Girardot no podrá estar disponible por las preparaciones para el Mundial Femenino Sub-20 que se llevará a cabo en Medellín como una de las tres sedes.

Infortunadamente, la gestión de Alejandro Restrepo iniciará con bajas sensibles de cara a la Copa Sudamericana. José Luis Chunga regresa de su lesión a finales de 2023 y llega en el momento indicado tras la lesión de Éder Chaux y la ausencia de Yimmy Gómez que no pudo ser inscrito. Posteriormente, no podrá contar con el nuevo fichaje, Jherson Mosquera, suspendido por dopaje ni con Jersson González que no quedó dentro del plantel para el certamen internacional.

UNA BAJA Y UNA DUDA PARA ENFRENTAR A PALESTINO EN CHILE

Quedan solo dos días para que empiece el partido entre Palestino vs Deportivo Independiente Medellín que dará inicio a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro antioqueño, sumado a las anteriores ausencias, probablemente no podrá contar con otros dos jugadores, entre ellos a un goleador.

Le puede interesar: Alfredo Arias contó la verdad de su salida de Medellín: la decisión estaba tomada

Se trata de Cristian Graciano, quien ya entrena con el club completo. Graciano salió lesionado después del partido contra el Deportivo Pereira por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2024-II. Con la agenda apretada, sería complicado que pueda estar desde el comienzo en Chile.

Por su parte, la otra ausencia sería la de Ménder García, que presentó molestias musculares el domingo. El delantero ex Once Caldas entró en el segundo tiempo en el juego ante el Deportivo Cali. Ménder espera recuperarse para la vuelta de la Sudamericana.