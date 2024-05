Medellín se arma para la Sudamericana: ‘fichaje’ confirmado para la siguiente fase

Pese a no tener vida en la Liga BetPlay 2024-I tras la eliminación, el Deportivo Independiente Medellín no se ha detenido con el objetivo claro de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. De hecho, los dirigidos por el técnico uruguayo, Alfredo Arias ya se aseguraron su paso a la siguiente fase, ya sea de manera directa o bien, en el repechaje.

En la Copa Sudamericana, Always Ready culminó la fecha 5 con empate frente al César Vallejo en Trujillo. Los bolivianos tenían la chance de ponerse al frente del grupo en soledad sacándole ventaja al Medellín, pero tan solo pudieron tomar una mínima diferencia de una unidad.

Vea también: Medellín aseguró su participación en una copa internacional: es oficial

Para clasificar de manera directa como líder del grupo, la tarea es vencer a Always Ready en el Atanasio Girardot. De esa manera, llegarán a 13 unidades y los bolivianos tendrán que definir su suerte en el repechaje frente a algún tercero de la Copa Libertadores.

En busca de mejorar defensivamente, que ha sido una falencia por parte de Medellín, y en una zona en donde han cometido torpezas, confirmaron a un nuevo fichaje. Se trata nada más y nada menos que de Fáiner Torijano, quien ya está en el plantel desde principios del año para reemplazar a José Aja lesionado.

La información del periodista, Felipe Sierra afirma que Fáiner Torijano se ha consolidado a sus 35 años dentro de la institución, y, aunque llegó con bajas expectativas, la clasificación a la siguiente fase de Sudamericana le permite continuar. Medellín espera extender su contrato hasta finales del 2024.

Le puede interesar: DIM tenía lista la clasificación y se complicó: posiciones del Grupo A de la Sudamericana

Fáiner Torijano no ha jugado mucho en el Medellín sumando apenas tres partidos en la Liga BetPlay y cuatro en la Copa Sudamericana. La idea es poder contar con el zaguero hasta que acabe el año 2024 y con la posibilidad de ampliarle más su contrato. Fáiner fue una solución curiosa a la adversidad por las lesiones en la zona defensiva. El central no tenía club desde que salió de Once Caldas y encontró equipo sin demoras.

¿CUÁNDO ES LA FECHA DEFINITIVA DEL MEDELLÍN EN LA COPA SUDAMERICANA?

El club dirigido por Alfredo Arias tiene las cosas claras en la Copa Sudamericana. Una victoria contra el Always Ready lo harían clasificar de manera directa a los octavos de final. El empate o derrota lo pondrían en el repechaje del certamen internacional. Así las cosas, Medellín se juega una final en la sexta fecha.

Medellín recibe en la última jornada de la Copa Sudamericana al Always Ready que tiene ese mismo objetivo de certificar su paso de manera directa. El juego se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo a las 7 de la noche, horario de Colombia.