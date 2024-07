Rosario Central vs Inter EN VIVO, 16 de julio: hora y canal para ver Copa Sudamericana este martes

Tras la finalización de la Copa América, arrancó este martes 16 de julio los partidos de ida de los Play-Offs de la Copa Sudamericana. Quien gane después de los dos juegos, tendrá la oportunidad de meterse en los octavos de final de la competencia en busca de seguir peleando por el título.

La fecha comenzó con Huachipato vs Racing de Montevideo, y sigue con Rosario Central vs Inter de Porto Alegre. Justamente, este encuentro promete mucho con la caída del cuadro argentino a esta instancia al no poder seguir en la Libertadores eliminado por Atlético Mineiro y Peñarol. Por otro lado, los brasileños siguieron a Belgrano de Córdoba en su grupo, y cayeron en la disputa por la clasificación a los octavos de final de Sudamericana.

Rosario Central, con Jáminton Campaz en las filas espera dar el primer golpe en condición de local, ante un Inter mermado por la salida de Eduardo Coudet tras irregularidades en la campaña actual. Pablo Fernández se encargará de tomar las riendas del club gaúcho., y tendrá que afrontar su primer reto por continuar en competencias internacionales. Para este compromiso, no estará Rafael Santos Borré, reciente subcampeón de América.

SIGA ROSARIO CENTRAL VS INTER DE PORTO ALEGRE POR LOS PLAY-OFFS DE COPA SUDAMERICANA ESTE MARTES 16 DE JULIO

Rosario Central se enfrenta al Inter de Porto Alegre este martes 16 de julio en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este será el primer sorbo de la definición que se llevará a cabo la próxima semana en Brasil. El compromiso tendrá señal de DSports, canal autorizado para este torneo.

HORARIOS DEL PARTIDO:

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 P.M.

México: 18:30 P.M.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 20:30 P.M.

Argentina, Brasil y Uruguay: 21:30 P.M.