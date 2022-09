Córdoba, decepcionado de Cardona, Quintero y Borja para el clásico: “no les da"

Este domingo 11 de septiembre se dará un enfrentamiento muy importante no solo para el fútbol de Argentina, sino para el continente. Boca Juniors recibe en casa a River Plate, dos equipos que se encuentran en condiciones difíciles tras perder a jugares importantes para este compromiso.

En las últimas horas y a través de varios medios argentinos, Óscar Córdoba habló de la actualidad de los colombianos que enfrentarán este superclásico y otros que tuvieron la oportunidad de pasar por clubes importantes para él como Boca Juniors.

Ese es el caso de Edwin Cardona, el volante que actualmente está pasando un mal momento en Racing: “Siempre me generó un sabor amargo. Siempre he creído en él, pero se ha encargado de que vaya dejando de creer en él. Creí que iba a tomar las riendas de Riquelme en Boca y no pudo hacerlo” dijo Córdoba en D Sports Radio.

Por otro lado, se expresó sobre la ausencia de Sebastián Villa, quien tuvo que ser operado de la rodilla: "Boca pierde más al no tener a Sebastián Villa porque era el que más podía desequilibrar a River en este momento".

Así mismo, confesó que "a Juanfer (Quintero) y a Cardona no les da. Cardona no tiene la capacidad física para hacer la presión que el fútbol moderno está exigiendo, y él trata de suplir esa falencia con su calidad y sus lanzamientos de 20, 30 metros. Lo mismo pasa con Quintero, que tiene la capacidad de meter lanzamientos y dejar al delantero mano a mano con el arquero”.

Y en cuanto a Miguel Ángel Borja, último refuerzo de River Plate: "Por su capacidad, tampoco puede apretar arriba como lo haría un argentino porque no es su característica. Los colombianos no somos vagos, pero nuestras características son distintas".

El partido se dará a las 3:00 pm (hora Colombia).