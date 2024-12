Quintero reveló grave enfermedad que padece: "Tengo todo"

En una reciente entrevista, el futbolista colombiano Juan Fernando Quintero sorprendió al hablar abiertamente sobre una condición visual que ha enfrentado durante su carrera. El mediocampista explicó que padece presbicia, astigmatismo y miopía, condiciones que afectan su capacidad para ver con claridad tanto de cerca como de lejos, además de provocar distorsiones en su visión.

“Tengo presbicia, astigmatismo y miopía. Tengo todo, no veo. Cuando me hicieron las pruebas me preguntaron que cómo hacía para jugar al fútbol… Y no lo sé”, confesó Quintero durante la conversación. Agregó que utiliza lentes correctivos en su vida diaria debido a la severidad de su condición, pero señaló que en el campo de juego, a pesar de sus limitaciones visuales, logra desempeñarse. “Uso los lentes porque realmente no veo, pero en la cancha, pues... voy”, expresó.

Las declaraciones del jugador han generado interés en el ámbito deportivo, especialmente por el impacto que este tipo de condiciones podría tener en un deporte tan exigente como el fútbol.

Quintero, conocido por su precisión en el pase y su habilidad para leer el juego, no detalló si las condiciones visuales han requerido adaptaciones específicas en su entrenamiento o en su forma de jugar. Tampoco indicó si esta situación ha empeorado con el tiempo o si ha recibido algún tratamiento adicional más allá del uso de lentes correctivos fuera de la cancha.

La revelación plantea preguntas sobre cómo el jugador ha logrado mantener un alto nivel de competitividad a pesar de las limitaciones. A lo largo de su carrera, Quintero ha defendido camisetas de equipos importantes como River Plate, Porto y Junior de Barranquilla.

Por el momento, Quintero no ha dado más detalles sobre cómo planea manejar su condición en el futuro.