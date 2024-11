Cristiano abre la puerta a su retiro: confirmó nueva decisión a futuro

Cristino Ronaldo habló en medio de los premios Quina de Platino, y durante la gala de la Federación portuguesa acerca de varios temas relacionados con su carrera y el futuro profesional. Para el delantero del Al Nassr la situación ha cambiado tras afirmar hace unos meses que quería jugar hasta los 45 años.

Inicialmente, en su diálogo, el delantero con pasado en Real Madrid y Manchester United apuntó que sus expectativas sobre su selección son muy altas y que no hay ningún orgullo más alto que representar a su país, como lo ha hecho por más de 20 años.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir, sobre todo a mis compañeros, que no veo que, después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, Ligas de Campeones, Balones de Oro, Fifa… haya nada mejor que representar a la selección, a tu país”, apuntó CR7 en principio.

Posteriormente a ello, habló sobre la manera cono han cambiado sus objetivos ante la chance de conseguir el gol 1000 como profesional: “Cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut, luego pasé a los 25, más tarde a los 50... entonces me dije ‘¿por qué no 100?’ Un número redondo, de tres dígitos. Comencé a pensar, por qué no 150, 200, y para mí es una gran sensación”,

“Representar a todo el país, a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. A menudo me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren representar a la selección nacional”, complementó el delantero nacido en Madeira.

Luego de ello, el atacante reveló que su retiro está cerca y que no sabe cuándo será: “Seré honesto, yo tuve la culpa de esto: en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo”.

Finalmente, el delantero remató que ya no tiene las mismas aspiraciones que antes y enfoca todo más en su vida personal:“Eso es todo, vivir el momento, disfrutar el momento. Dije públicamente que quería alcanzar mil metas, parece que ahora solo quiero alcanzar mis metas”.