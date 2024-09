Cristiano desata la polémica por comparar su título de la Euro con la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo ha regresado al centro de la polémica en medio del inicio de la Nations League. El delantero de la Selección de Portugal dio una declaración bastante polémica luego del partido por la fecha 1 del torneo, en el que el elenco luso derrotó a Croacia por 2-1.

Una vez que terminó el compromiso, el histórico goleador del Real Madrid fue consultado por sus registros con el seleccionado portugués. Las preguntas llegaron tras la confirmación del atacante como el primer futbolista en la historia en lograr 900 goles en partidos oficiales.

Para CR7, la cifra es algo fuera de toda comparación y lo ratifica como uno de los mejores en la historia del deporte rey. Sin embargo, la crítica llegó cuando el astro europeo fue consultado por la prensa en razón a si le hacía falta ganar la Copa del Mundo para conquistar todos sus objetivos.

Sobre su registro goleador, el atacante afirmó: “900 goles parece cualquier hito, pero solo yo sé lo duro que es trabajar cada día para marcar tu gol 900. Es algo único en mi carrera. No rompo récords, ellos me persiguen”

Por la pregunta sobre el Mundial, el ex Manchester fue contundente: “Que Portugal gane una Eurocopa es lo mismo que ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal, que es lo que realmente quería. No me motiva ganar otras cosas. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos”.

Cabe recordar que hace un tiempo, el luso apuntaba que su mayor objetivo era conseguir el título de la Copa del Mundo. Tras el fracaso de su selección en Qatar 2022 y el título de Argentina, el atacante le ha restado importancia al trofeo conseguido por Lionel Messi y la Selección Argentina.

Tras su partido con Croacia, el luso busca seguir agrandando su registro goleador con el seleccionado luso. Ahora, el cuadro europeo se medirá ante Escocia en la siguiente fecha de la Nations League.