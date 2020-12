Cristiano Ronaldo da detalles de su relación con Messi

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo se mostró feliz este martes tras ganar 3-0 al Barcelona en la Champions, en un partido en el que se enfrentó a Messi, con el que aseguró que siempre ha "tenido una relación cordial".

"Siempre he tenido una relación cordial con él, compartimos doce, trece años de entregas de premios, yo nunca lo he visto como un rival", dijo Cristiano a la televisión Movistar Liga de Campeones tras el encuentro.

"Siempre me he llevado bien con él, pero sabemos que en el fútbol para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, pero siempre me he llevado bien con él, le veo como siempre", añadió el delantero juventino, que mostró su respeto por el Barça.

"El Barcelona está pasando un momento difícil, pero no deja de ser el Barcelona", aseguró Cristiano, que se declaró "muy bien" por el partido.

"La verdad es que estamos muy contentos, sabíamos que era una misión casi imposible, fue una misión complicada y jugamos bien, la clave fue entrar bien el partido, marcamos dos pronto y a partir de ahí creímos que era posible", explicó.

"Puede ser una inyección de confianza, necesitábamos una victoria contra un equipo grande como el Barcelona", añadió Cristiano Ronaldo.