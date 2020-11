Cristiano Ronaldo regresa a selección portuguesa contra Francia y Croacia

Cristiano Ronaldo fue convocado este jueves con la selección de Portugal para enfrentar a Andorra el miércoles en partido amistoso y después a Francia y Croacia en Liga de las Naciones, tras haber dado positivo al covid-19 en la tregua internacional de octubre.

El quintuple Balón de Oro fue baja para el partido contra Suecia en la Liga de las Naciones, ganado por Portugal en su ausencia (3-0).

Tras volver a Italia, 'CR7' pasó la cuarentena en su domicilio, asegurando no sentir "ningún síntoma".

Curado, el capitán de la selección portuguesa volvió el domingo con la Juventus de Turín, marcando un doblete contra Spezia tras haber entrado en juego en el curso del segundo período.

Por primera vez desde finales de septiembre, fue titular el miércoles en Liga de Campeones en la victoria de la Juve en terreno del Ferencvaros (4-1).

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo regresó el domingo pasado con un doblete en la Serie A contra el Spezia tras perderse cuatro partidos de su Juventus a causa del coronavirus, aseguró que "ha vuelto el 'Cris' de siempre".

"Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el 'Cris' de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado", dijo Cristiano al acabar el partido ganado 4-1 por el Juventus en el campo del Spezia, en declaraciones a "Sky Sport".