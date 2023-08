[Video] Como un niño pequeño: la emoción de Cristiano al ganar su primer título en Arabia

Dos goles,uno en la prórroga, de Cristiano Ronaldo, hicieron realidad este sábado el sueño del Al Nassr: levantar por primera vez la Copa Árabe de Clubes, después de que el conjunto saudí se impusiera por 1-2 en un partido eléctrico al Al Hilal, que partía como favorito al haber ganado tres veces esta competición.



Con un Al Nassr con muchas dificultades para sacar el balón desde la línea defensiva, el Al Hilal aprovechó el talento de Rúben Neves para generar oportunidades, e incluso el propio portugués estuvo a punto de marcar su primer tanto en el minuto 3 con un disparo desde la frontal que se fue pegado al poste izquierdo.



La velocidad de Malcom y de Salem, la gran estrella saudí, fueron el principal recurso del Al Hilal durante los primeros minutos, pero falló la puntería, mientras que la intensa presión ejercida en el medio del campo obligó al Al Nassr a colgar balones al área en busca de la potencia de salto de Cristiano.

Lea también: Jugador le pidió una foto a Cristiano para burlarse de él y elogiar a Messi: 'todo un personaje'



El Al Hilal fue un muro. Sobre todo Koulibaly y Kanno, que no perdieron de vista ni a Cristiano ni a Mané. No estuvo acertado el senegalés, que despertó a los fantasmas que le acecharon en el Bayern de Munich.



Marcelo Brozovic llevó la batuta del Al Nassr y reinó en el centro del campo, repartiendo excelentes pases que fueron desperdiciados -sobre todo por el extremo brasileño Taslisca- e incluso probó con disparos desde fuera del área que forzaron al meta Al Owais a lucirse.



Sin lugar a dudas, el portero de Al Hilal fue el mejor jugador del partido. Su instinto natural para estar bien colocado, su velocidad y la altura de su salto sirvieron para negar unos cuantos goles del Al Nassr, incluso un mano a mano con CR7.



La falta de puntería fue compensada en la segunda mitad, cuando por fin se vieron brillar a las estrellas. Ambos conjuntos entraron mucho más enchufados, especialmente el Al Hilal.



El marcador no tardó en moverse. Un pase magistral desde la línea de fondo hacia el segundo palo de Malcom hizo volar a Michael, que en el 51 remató con la cabeza al fondo de la red para poner el 1-0 para el Al Hilal.



El brasileño, de 27 años, corrió hacia el córner y se apropió del icónico "siu" de Cristiano Ronaldo para celebrar su tanto. La picaresca le valió para que un aficionado del Al Nassr le tirara una botella de agua a la cabeza.



El Al Nassr reaccionó tras el tanto hasta que en el 71 el árbitro expulsó a uno de sus centrales, Al Amri, por una agresiva entrada contra Malcom, que se iba solo para encarar al portero.

Le puede interesar: Mundial femenino: baten récord que estaba en manos Cristiano desde hace 17 años



La inferioridad numérica, al parecer, le vino bien al Al Nassr y a Cristiano. El cinco veces Balón de Oro remató a placer un pase magistral medido al milímetro que le puso Al Ghannam a un par de metros de la línea de gol.