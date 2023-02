Cuadrado volvió a ser titular y Juventus entró a las 'semis' de la Copa de Italia

El Juventus consiguió este jueves, en un partido en el que demostró personalidad, confianza y oficio, su pase a las semifinales de la Copa Italia tras tumbar al Lazio (1-0) en lo que fue su primera victoria tras la sanción de 15 puntos que condenó su temporada.



Se está convirtiendo la Copa Italia en el refugio de una 'Juve' que no encuentra consuelo en Serie A, una competición en la que lleva tres partidos seguidos sin conocer la victoria.

Esta vez, la 'Juve' fue más equipo que en el resto de partidos en lo que va de año. Estuvo sólida y comprometida en defensa, bien plantada en el centro del campo cerrando el carril interior y generosa en el ataque. En concreto en una primera parte en la que dominó a un Lazio que apenas gozó de ocasiones y que tuvo que achicar agua con el acoso constante de los blanquinegros, especialmente con los centros laterales de Cuadrado y Kostic.



Precisamente en uno de estos, en el enésimo desde la zurda de Kostic, llegó la recompensa para los de Allegri. Bremer se elevó potente entre los centrales y aprovechó la salida a destiempo de Maximiano para peinar sutilmente y abrir el marcador al borde del descanso.



Las sensaciones de la 'Juve' camino al túnel de vestuarios eran buenas. El gol llegó en el momento justo para espantar los fantasmas que sobrevolaban el Juventus Stadium ante un nuevo fracaso. Chiesa y Vlahovic, que formaron la dupla de ataque, a pesar de no haber estado muy acertados, fueron la gran noticia de la noche para el conjunto turinés, que vio por primera vez a la pareja más deseada para la ofensiva.



Y lo más importante, la 'Juve' recuperó esa solvencia defensiva para mantener la puerta a cero que tuvo antes del parón por el Mundial -y en los dos primeros partidos del año- pero que perdió desde que recibió la goleada ante el Nápoles (5-1).



Sin embargo, el Lazio, que está completando una temporada más que notable, segundo en el campeonato liguero, no había dicho la última palabra. Saltó al campo Sarri sin Immobile en el segundo acto y dio entrada a Pedro, que dio mucha energía al ataque de un Lazio que dominó en la segunda mitad. Le dio la vuelta al partido en lo que al mando se refiere, pero no pudo hacerlo en el marcador, dejando la competición copera en cuartos de final por cuarta vez consecutiva.

Volvió la 'Vecchia Signora' a la senda de la victoria en su peor momento deportivo desde 2005, cuando fue descendida a Serie B por el 'Calciopoli'. La Copa se ha convertido en un torneo fundamental para salvar la temporada, porque ganarla podría suponer entrar en Liga Europa el año que viene sin necesidad de quedar entre los seis primeros. En semifinales, ya a doble partido, espera el Inter, actual campeón de la competición.