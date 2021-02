¿Cuál es el equipo brasileño que quiere fichar a Hernán Crespo?

La noticia del actual estratega, campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, Jorge Hernán Crespo, de dar un paso al costado con el equipo argentino, dejó sorprendido a más de un directivo, hincha y jugador.

A través de sus redes sociales, Crespo agradeció su paso por el club donde hizo historia: “Quiero mediante estas palabras y por este medio comunicar que me despido junto con mi cuerpo técnico de Defensa y Justicia, agradecidos por habernos recibido con respeto, cariño y confianza en nuestro trabajo. Fue un año de mucho esfuerzo, compromiso y pasión para intentar llevar adelante nuestra propuesta de Juego".

Además de ello, resaltó la entrega y compromiso de los jugadores en cada uno de los partidos que disputaron, además de la gloria conseguida hace algunas semanas: “Gracias a los jugadores por su compromiso y esfuerzo para intentar proponer nuestra idea y nuestras formas. Se requiere mucho coraje y humildad para hacerlo, y este grupo de jugadores entregó todo confiando en nosotros. Gracias a los dirigentes por apoyarnos en todo momento, acompañarnos y trabajar codo a codo junto a nosotros. Gracias a toda la gente que trabaja en el club, por cuidarnos con muchísimo cariño y hacer que trabajemos con la comodidad y tranquilidad con la que siempre lo hicimos. Y muchísimas gracias a toda la gente de Defensa y Justicia, que en este año de pandemia nos hizo llegar de todas las maneras posibles su apoyo, su aliento incondicional y cariño. Defensa y Justicia estará́ en mi corazón y el de mi familia por siempre”.

Según trascendió en las redes sociales, el estratega argentino partiría a Brasil para asumir el nuevo rol de técnico en el Sao Paulo, ya que los directivos de la escuadra brasileña decidieron despedir al timonel Fernando Diniz.



No obstante, el ‘Tricolor del Morumbi’ no es el único club que quiere al argentino; también se conoció que Santos, subcampeón de la Copa Libertadores, quiere a Crespo, debido a que 'Cuca' le manifestó a los directivos que no seguirá al frente del ‘peixe’.

Finalmente, se conoció que la Selección de Chile, que aún no le ha conseguido el reemplazo a Reinaldo Rueda, por lo cual, también lo tendría en el radar para enderezar el rumbo de la selección austral.