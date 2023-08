James la supo hacer: ‘aparecieron’ 50 millones de euros en el contrato con el Sao Paulo

James Rodríguez será presentado ante los hinchas del Sao Paulo este domingo. Se espera la presencia de más de 40.000 aficionados para darle la bienvenida al jugador colombiano.

Tras varios meses de expectativa por saber cuál sería su nuevo equipo, el volante ofensivo decidió ir al fútbol brasileño, pese a que su intención inicial era seguir jugando en Europa. La situación del mercado de fichajes no le permitió cumplir con este deseo.

Entretanto, a medida que han pasado los días, se han conocido más detalles del contrato que firmó James con el equipo paulista. De entrada se supo que firmó por dos años y 4 millones de euros de salario.

Vea también: "No dura dos meses": Iván Mejía le 'echó' la mala a James en Sao Paulo; "hoy vive de sus caprichos"

Sin embargo, algo de lo que no se hizo mucho eco fue en la cláusula de rescisión, la cual habría quedado fijada por una suma aproximada de 50 millones de euros, lo cual sería algo no menor, teniendo en cuenta que es un futbolista que viene no tener sus mejores temporadas en el viejo continente.

Rodriguez, quien hasta marzo pasado era jugador del Olympiacos griego, estuvo más de tres meses ausente de las canchas con equipo alguno. Muchas posibilidades se mencionaron, al menos entre la prensa, pero sólo Sao Paulo dio cabida al interés por fichar al goleador del mundial de Brasil 2014.

Le puede interesar: ¿Cómo quedó el ranking de los jugadores más caros de Sudamérica con la llegada de James a Sao Paulo?

De momento, no hay una fecha puntual para el debut de James, quien apura su puesta apunto para estar disponible lo más pronto posible. Sao Paulo es octavo del Brasilerao con 26 puntos, a 17 unidades del Botafogo, líder de la tabla de posiciones.